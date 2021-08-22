محافظ الدقهلية يصدر قرارا بإزالة البرج المائل في حى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، قراراً بإزالة البرج المائل بمنطقة حى الأشجار التابعة لحى غرب المنصورة، جاء ذلك عقب عرض المهندس مصطفى العراقى مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة العمارة المائلة والتى أوصت بإزالة العمارة حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة.

وبالتنسيق والتعاون الكامل بين الدكتور أيمن مختار واللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية لتحرك كافة الأجهزة على الصعيدين الأمنى والتنفيذى للموقع وإخلائه وفرض كردون أمنى حول الموقع حفاظاً على حياة المواطنين والمارة .

وكلف المحافظ، اللواء صبرى عبده رئيس حى غرب المنصورة بالبدء فى أعمال إزالة العمارة المائلة اليوم وفصل التيار الكهربائى وجميع المرافق إن وجدت .

وأشار " مختار " إلى أن العمارة المائلة تم بناؤها فى عام 2009 بدون ترخيص ومكونة من أرضى و8 أدوار علوية ونصف الدور التاسع وغير مأهوله بالسكان ولم يتم أى تشطيب فيها نهائياً، وقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للبدء فى التحقيق لمحاسبة المقصرين.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قد أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة ووكيل الإدارة الهندسية ونائب رئيس حى غرب المنصورة للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير فنى حول الحالة الإنشائية لها والتى انتهى الرأى بالإزالة الفورية للخطورة الداهمة.