مباحث التموين تعد حملة لضبط السلع مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - إيهاب المهندس

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالغش التجارى، وحائزى السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، واستهدفت الحملة عددا من الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات حفظ المواد الغذائية، أسفرت عن تحرر 85 قضية غش تجارى وحيازة لحوم مجهولة المصدر، وتحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن المجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة تموينية استهدفت عددا من المحلات التجارية وثلاجات حفظ اللحوم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وغش تجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.