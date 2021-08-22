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كيف تحصل على ملف التقديم لكلية الشرطة؟ اعرف التفاصيل

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:00 ص
كيف تحصل على ملف التقديم لكلية الشرطة؟ اعرف التفاصيل التقديم لكلية الشرطة ـ أرشيفي
كتب محمود عبد الراضي

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تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادها عبر الانترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

وعند حضور الطالب للأكاديمية يدخل من البوابة رقم "5" ثم يتوجه لمنفذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف.

ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

 


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