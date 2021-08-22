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كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل

الأحد، 22 أغسطس 2021 02:27 م
كلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان تعلن عن برنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفل جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن برنامج بكالوريوس إدارة مؤسسات الأسرة والطفل، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد القاضى عميد الكلية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد خريج متخصص فى مجالات إدارة موارد الأسرة، المؤسسات، الطفولة، العلاقات الأسرية ورعاية المسنين، الأجهزة المنزلية، أجهزة المؤسسات، تأثيث المسكن والمؤسسات، اقتصاديات الأسرة وترشيد الاستهلاك. 

وقال الدكتور ماجد نجم، إن كليات جامعة حلوان ومنها كلية الاقتصاد المنزلي تسعى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية رائدة متميزة في العملية التعليمية، تعمل الكلية على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل في مجالات التغذية وعلوم الأطعمة، التغذية العلاجية، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الاقتصاد المنزلي التربوي، الصناعات الجلدية، من خلال برامج متطورة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تحكمها المعايير القومية القياسية.
 
وأوضح الدكتور خالد القاضى أن المهارات التى يكتسبها الخريج هى:
  1.  الإلمام بمبادئ وأسس الإدارة السليمة لاستخدام الموارد المتاحة فى ضوء احتياجات السوق. 
  2. الإمام بالموارد الأسرية والمؤسسية وأنواعها وكيفية إدارتها والاستفادة منها. 
  3. مهارات التخطيط وتصميم البرنامج الإرشادية والاستشارات الفنية والتثقيفية فى مؤسسات الأسرة والطفولة ووسائل الإعلام. 
  4. القدرة على وضع المواصفات القياسية للأدوات وأجهزة المنزل والمؤسسات وتطبيق أسس الاختيار والاستخدام والعناية بها. 
  5. رسم نماذج التصميم الداخلي لتأهيل وتجهيز المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة. 
  6. المشاركة فى تنظيم المعارض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة. 
  7. تطبيق أسس وقواعد إدارة ومراقبة الجودة لخدمات وتجهيزات مؤسسات الأسرة والطفولة.
 
وتنقسم الدراسة بمرحلة البكالوريوس إلى مرحلتين:
 
المرحلة الأولى:- الفرقة الأولى وتكون الدراسة فيها عامة بجميع الشعب.
 
المرحلة الثانية:- دراسة تخصصية وتشمل الفرقة الثانية والثالثة والرابعة، ويقبل البرنامج الطلاب للالتحاق بمجال التخصص(إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة) شرط أن يكون ناجح أو منقول إلى الفرقة الثانية ويكون قد اجتاز بنجاح مقرر مبادئ الإدارة. 
وتستغرق مدة الدراسة أربع سنوات مقسمة إلى (8 فصول دراسية ).
 
 

ماجد نجم

كلية الاقتصاد

التنسيق

موقع التنسيق

جامعة حلوان

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