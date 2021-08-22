قيس سعيد: الإجراءات الاستثنائية ساهمت في منع انهيار تونس

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في تونس في 25 يوليو الماضى، ساهمت في منع تونس من الانهيار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبه قال وليد الحجّام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك محاولة تشويش على محاولات الإصلاح التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف مستشار الرئيس التونسي للعربية: الوضع الأمني في المنطقة هش، متابعا: ننسق مع الجانب الليبي في الشق الأمني.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة الشروق التونسية من مصادر موثوقة أن شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية قيس سعيد بإحدى مدن الساحل.

وتابعت، أن الرئيس قيس كان سيؤدي زيارة الى مدن الساحل، وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.