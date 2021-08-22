ووصف اللواء أبو شحمة - فى تصريح أوردته قناة (ليبيا الحدث) - عملية إطلاق بعض المحتجزين بالمنطقة الشرقية منذ فترة وتسليمهم لمجلس حكماء وأعيان مصراته ومن ثم عودتهم لأهليهم وذويهم بالإنجاز المهم، مقدما شكره لكل من ساهم في الإفراج عنهم.

وطمأن اللواء أبو شحمة، جميع الليبيين بأن لجنة (5+5) ساعية إلى إطلاق سراح كل المحتجزين، والمساهمة في تحقيق "لم الشمل"، ورفع معاناتهم فى شرق البلاد وغربها وجنوبها ووسطها، خاصة فيما يتعلق بأزمات الوقود وغاز الطهي والمياه والدواء وغيرها.

وأكد أن اللجنة العسكرية المشتركة متواصلة في عملها وفقا لاختصاصاتها، وهي وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا وإزالة الألغام والمخلفات وتبادل السجناء والمحتجزين وفق اتفاق جنيف في 23 أكتوبر 2020.

