ضبط 50 طن ملح غير صالح للاستهلاك في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 50 طن ملح صخري، والمخصص للاستخدام الصناعي فقط ومحظور استخدامه للأغراض الغذائية، ويحتوي على شوائب وأتربة مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و18٫105 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وأكدت التحريات قيام المتهم بمزاولته نشاط غير مشروع من خلال قيامه بتعبئة ملح الطعام الغير مطابق للمواصفات القياسية مستخدماً ملح طعام مجهول المصدر، وغير صالح داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، بقصد طرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 6٫500 طن مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية منتج نهائي معد للبيع، و2٫500 طن ملح "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخللات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل المصنع، وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.