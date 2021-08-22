ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مواطن مقيم بالإسكندرية، و5 آخرين اتهموا فيه قيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وقامت قوات الأمن بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتبين قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من المبلغين والالتزام في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها للمجني عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.