ضبط طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، اليوم الأحد، طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية خلال حملات رقابية بنطاق مركز ومدينة ههيا.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

فقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية على المصانع والمحال التجارية وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 21 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72 % مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالى كمية مقدارها طن و 100 كيلوجرام.

وتحرر بذلك المحضر رقم 1084 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر وتطبيق القانون على المخالفين.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات و التصدى لظاهرة الغش التجارى حرصاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.