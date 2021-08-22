ضبط آلاف العبوات من اللوليتا بدون بيانات "معبأة تحت السلم" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط آلاف العبوات من "اللوليتا " بدون بيانات صلاحية، وذلك بنطاق حى الضواحى.

وردت معلومات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تفيد بوجود كميات من "اللوليتا" بدون أى بيانات دالة على مصدرها وعلى الفور شُكلت حملة بقياة محمد عوض وكيل المديرية، خالد فهمى، مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع شرطة مباحث التموين والعقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ومحمد السعدنى كبير المفتشين.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات بقيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من اللوليتا وتمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر بـ10 آلاف قطعة لوليتا إنتاج تحت السلم ما يضر بصحة أطفالنا الصغار نتيجة الألوان الصناعية غير المصرح بها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.