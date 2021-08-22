اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شرطة المرافق تكثف حملاتها لإزالة الإشغالات من شوارع وميادين الجيزة

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:24 م
شرطة المرافق تكثف حملاتها لإزالة الإشغالات من شوارع وميادين الجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثف ضباط شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالميادين والشوارع، أسفرت عن تحرير 210 مخالفة تعدي وإشغال طريق بمدينة 6 أكتوبر، والدقي والعجوزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، والمنييب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

 

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

 

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

 


شرطة المرافق

اغلاق محلات

ازالة الاشغالات

حملة امنية

مدينة 6 اكتوبر

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة