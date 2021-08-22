شرطة المرافق تكثف حملاتها لإزالة الإشغالات من شوارع وميادين الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثف ضباط شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالميادين والشوارع، أسفرت عن تحرير 210 مخالفة تعدي وإشغال طريق بمدينة 6 أكتوبر، والدقي والعجوزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، والمنييب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.