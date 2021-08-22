شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3209) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11909) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (142) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (101) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائى ومياه).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1339) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).