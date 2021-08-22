اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاب وصديقه يلقيان ماء نار على وجه جاره وزوجته ونجلهما بالغربية.. فيديو

الأحد، 22 أغسطس 2021 06:45 م
شاب وصديقه يلقيان ماء نار على وجه جاره وزوجته ونجلهما بالغربية.. فيديو حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً من داخل قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتى شهدت واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب وصديقه على سكب ماء نار على وجه جارهم وزوجته ونجلهم من ذوى الهمم، إثر مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديق جاره، بسبب دخول المتهم للشارع بالموتوسيكل بسرعة جنونية، الأمر الذى تطور لتراشق بالألفاظ وقام المتهمين بسكب ماء النار على المجنى عليهم وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول 3 أشخاص من أسرة واحدة الزوج والزوجة والإبن للمستشفى مصابين بحروق متفرقة.

وتبين من الفحص نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليهم وجارهم وصديقه بسبب السرعة الزائدة بالموتوسيكل، تطورت إلى قيام المتهمين بسكب ماء نار عليهم واحداث ما بهم من إصابات، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.


أخبار المحافظات

موتوسكيل

ماء نار

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة