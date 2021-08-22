داعشى يفجر نفسه فى بوابة أمنية تتبع الجيش الليبى فى زلة

كتب احمد جمعة

شهدت الشرطة العسكرية (المدخل الغربي) لمدينة زلة بوسط ليبيا، صباح اليوم الأحد، انفجار يحمل صبغة إرهابية لسيارة مفخخة، دون تسجيل أضرار بشرية.

وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان: تفجير انتحاري داعشي لنفسه في بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث آي خسائر بشرية في عناصر البوابة، لافتا إلى أنه تم التصدى للإرهابي وإصابته إصابة بليغة أدت لمصرعه قبل نقله للمستشفى.

فى سياق آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج الذي تم مؤخرا عن المحتجزين نتيجةً لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتزامها الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وناشدت البعثة- في بيان، أوردته قناة (ليبيا الحدث)، اليوم الأحد- جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس.

وأشادت البعثة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي، مؤكدة أنه لا ينبغي تسييس الوصول للمياه وإمداداتها.

وشهدت ليبيا السبت تبادلاً جدياً للأسرى بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بلجنة 5+5 .