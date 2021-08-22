اليوم السابع
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حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالسلام 4 أيام

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:03 م
حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالسلام 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد الجعفرى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمدينة السلام، واعترف المتهمون بأنهم كانوا يستخدمون سيارة لتسهيل التنقل والتوزيع لعملائهم مع الاستعانة بالهواتف لتسهيل الإتصال بهم قبل القبض عليهم.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -  2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، و تم القبض عليهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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اخبار الحوادث

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