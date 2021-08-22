جنايات شبرا الخيمة تقرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل 45 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس المتهم بضرب زوجته الحبلى ضربا أفضى لموتها مدة ٤٥ يوما، تبدأ من نهاية مدة حبسه السابق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.

وكانت المجني عليها زوجة المتهم قد طالبته بمصاريف حال عودته من عمله واحتدم النقاش بينهما، وقام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بأماكن متفرقة من جسدها مما أدى لسقوطها على رأسها فحدثت إصابتها وتم نقلها للمستشفى، إلا أنها توفت فور وصولها تأثرا باصابتها.

وكانت قد شهدت منطقة الوحدة العربية، دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، واقعة ضرب زوج لزوجته ما أدى إلى سقوطها عل الأرض فارتطمت رأسها، مما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ وتم نقلها للمستشفى، إلا أنها توفت فور وصولها تأثرا باصابتها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تم تشكل فريق بحث توصل إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها "ص ص. س."، 30 سنة، حامل في الشهر السابع، وزوجها "ح. أ" 32 سنة، عامل بسبب خلافات زوجية على مصروف المنزل ورفضها تجهيز الإفطار له، فما كان من الزوج إلا أن قام بالتعدى عليها بالضرب وسقوطها ارضا فارتطم رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى، والتي أودت بحياتها على الفور

تم إلقاء القبض على الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة التي تولت التحقيق، صرح المستشار محمد خليفة، رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، بدفن الجثة، وحبس المتهم.