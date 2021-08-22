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جامعة القاهرة تبدأ فعاليات النسخة الرابعة لمعسكر قادة المستقبل.. صور

الأحد، 22 أغسطس 2021 06:27 م
جامعة القاهرة تبدأ فعاليات النسخة الرابعة لمعسكر قادة المستقبل.. صور جانب من مشاركات الطلاب
كتب محمد صبحى

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بدأت جامعة القاهرة، اليوم، إطلاق النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل" الذى يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" فى الفترة من 22 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 وذلك لطلاب جامعة القاهرة. متضمنا حوارات مفتوحة بين الطلاب وكبار المفكرين والإعلاميين، حول بناء الإنسان وتطوير العقل، وأهم قضايا الساعة داخليا وخارجيا.

 

ويأتى معسكر "قادة المستقبل" فى إطار مشروع طرحته جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصرى وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعى والابتكارى وفتح الباب أمام مشاركتهم فى تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمى والنقدى ومن ثم المساهمة فى بناء المجتمع.

 

ويتضمن معسكر "قادة المستقبل" 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير، وتُقام فعالياته بقاعة الاحتفالات الكبرى.

 

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها فى بناء مستقبل أجيال الوطن.

 

ويحتفى المعسكر فى نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة فى وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن وقد استضاف المعسكر فى الأسبوع الأول منه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، كما تستضيف الجامعة الدكتور سعد الدين الهلالى الأستاذ بجامعة الأزهر الإثنين القادم.

 

فعاليات الجامعة
فعاليات الجامعة
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
 
 
مشاركة الطلاب
مشاركة الطلاب

 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

محمد الخشت

التعليم العالى

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