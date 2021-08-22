تونس تعلن عن إغلاق حدودها بالكامل مع ليبيا بسبب كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت تونس عن إغلاق الحدود بشكل كامل مع ليبيا، مؤكدة أن إغلاق الحدود مع ليبيا إجراء صحي احترازي في إطار مكافحة كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتواصل تونس جهودها المستمرة للسيطرة على وباء كورونا، حيث تسلّمت تونس، بالأمس عبر ميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدّي لتفشي جائحة كورونا.

وجرى تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و توماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة إيطاليا بتونس.