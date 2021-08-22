اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 08:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لرخص السيارات

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:00 ص
تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لرخص السيارات ارشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحتاج السائقون لمعرفة العديد من الخطوات لاستخراج بدل فاقد لرخصة تسيير السيارة، وهناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة، عليك الالتزام بها لتحصل على الرخصة بشكل سهل وبسيط.
 
وفى السطور التالية يمكنك التعرف على الأمر تفصيليا:
 
-تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص
 
-استخراج شهادة براءة الذمة
 
-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج
 
-إصدار الرخصة لمقدم الطلب
 
- دفع رسوم التقديم داخل الوحدة
 
-إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور
 
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والإطلاع على الأصل
 
- تقديم شهادة براءة الذمة
 
 

ادارة المرور

بدل فاقد

تراخيص السيارات

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة