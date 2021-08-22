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تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:00 ص
تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، بحجم تداول بلغ 20.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 838.8 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 85.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 554 مليون جنيه.
   
وجاء في المركز الثالث، "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول بلغ 8.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 458.4 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول 9.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 452.8 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 6.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 315.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
 
  
وفى المركز السادس "مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر"، بحجم تداول بلغ 13.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 238.6 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 13 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 230.5 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 98.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 224.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 21.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 215.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 205.2 مليون جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة.
 

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