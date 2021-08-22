اليوم السابع
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تعرف على أهم التفاصيل حول مشروعى الرى الحديث وتأهيل المساقى

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:00 ص
تعرف على أهم التفاصيل حول مشروعى الرى الحديث وتأهيل المساقى الري الحديث
كتبت ــ أسماء نصار

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تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطتها للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى هذا الشأن.
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول مشروعى تطوير الرى وتأهيل المساقى.
 
1- المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان أراضي قديمة من الغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات.
 
2- رؤية وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
 
3- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث .
 
 4- تم حتى الآن طرح 15 عقدا لتبطين المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلو متر.
 
5- تم الانتهاء من تنفيذ 8.50 كيلو متر مساقى و جارى العمل في باقى الأطوال. 
 

وزارة الرى

تأهيل المساقى

الرى الحديث

الرى الذكى

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