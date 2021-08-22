اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الخضروات فى سوق العبور للجملة اليوم

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:39 ص
تعرف على أسعار الخضروات فى سوق العبور للجملة اليوم سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 22-8-2021 ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض الأصناف ومنها الطماطم والبطاطس وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة. 
 
وسجلت الطماطم أسعار من 2- 4.2 جنيها للكيلو، ومقابل 2-4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 3-6.25 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو، أسعارالملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.
 
واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.
 
وسجل سعر الكوسة بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-18جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو. 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة