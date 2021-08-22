اليوم السابع
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تسليم 425 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:37 م
تسليم 425 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام تسليم 425 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة، جنوب القاهرة، برئاسة اللواء خالد شحاتة، أعمال نقل وتسكين أهالى منطقة عزبة أبو قرن، بوحدات مفروشة بالكامل في مدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن آدمى لسكان تلك المناطق.

أكد اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، أن إجمالي ما تم نقله بلغ 425 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن، وتم تسليمهم وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، مشيرا إلى أنه تم اليوم نقل وتسكين 33 أسرة، وإخلاء 13 عقارا، وأنه يتم توفير وسائل لنقل الأسر للشقق الجديدة بالتنسيق مع هيئة النظافة بالقاهرة.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة، أن الأسرة تتسلم وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4756 أسرة مستحقة، ويتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات، وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.


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