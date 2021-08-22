اليوم السابع
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تراجع واردات السوق الأوروبي من الغاز المسال لـ 21.5 مليون طن

الأحد، 22 أغسطس 2021 08:00 ص
تراجع واردات السوق الأوروبي من الغاز المسال لـ 21.5 مليون طن ارشيفبة
كتبت - مروة الغول

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تراجعت واردات السوق الأوروبي من الغاز المسال خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 21.5 مليون طن مقابل 22.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 ، بنسبة تراجع على أساس سنوي 6.1 % هذه هي الديناميكية المميزة لصناعة الغاز الطبيعي المسال التي تتأثر بالطلب الإقليمي شدة وجذبة ، لكن سرعان ما تعاود تحقيق التوازن بنفسها،ونظرا لما يتمتع به السوق الأوروبي من بنية تحتية ضخمة للتخزين وخطوط أنابيب لاستيراد الغاز ، يستطيع أن يعوض أي نقص في الإمدادات من خلال زيادة إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب حسب الحاجة وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "أنه عادة ما يلجأ السوق الأوروبي إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الصيف بهدف رفع المخزونات استعدادا لفصل الشتاء الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الغاز ، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الأوروبية خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى نحو 55 % من الطاقة التخزينية القصوى ، وهو نفس المتوسط المسجل في نفس الفترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

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الغاز

الغاز المسال

السوق الأوروبي

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