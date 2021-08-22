تحقيقات حريق محل بالموسكى: صاحبه أشعل النيران به للتهرب من الديون

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، في واقعة اشتعال النيران بمحل في دائرة القسم، أن مالك المحل هو من أشعل النيران به للتهرب من ديونه، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وقال المتهم إنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره فى سداد مديونياته اختمرت فى ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه لكسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك قائلًا: «مش عارف اسد ديوني».

كان تلقى قسم شرطة الموسكى بلاغا بنشوب حريق بمحل إلكترونيات كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن المحل ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية.

وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.