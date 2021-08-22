اليوم السابع
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تحريات لكشف غموض العثور على ساق آدمية مبتورة فى إمبابة

الأحد، 22 أغسطس 2021 05:48 م
تحريات لكشف غموض العثور على ساق آدمية مبتورة فى إمبابة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على ساق مبتورة ملقاة وسط القمامة بمنطقة إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على أشلاء آدمية ملقاة وسط القمامة فى إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على ساق أحد الأشخاص، وأشارت التحريات الأولية إل احتمالية كونها ناتجة عن عملية بتر، وتم التخلص منها بالقمامة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليها، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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