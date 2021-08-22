تجديد حبس متهم بقتل ابن شقيقته خلال مشاجرة في مصر القديمة

كتب سليم على

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم قتل ابن شقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب مشاجرة نشبت بينهما في منطقة مصر القديمة.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفن المجني عليه، والتحفظ على سلاح الجريمة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسم، أدت إلى حدوث نزيف وتهتكات بالأعضاء الداخلية، ما أسفر عن وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم بقتل ابن شقيقته بـ"سنجة" بمصر القديمة، وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة بسبب تشاجره مع المجنى عليه بسبب خلافات واستفزه المجنى عليه حتى استل سلاحا أبيض “سنجه” بحوزته، وانهال عليه بعدة طعنات أودت بحياته وفر هاربا.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا مفادة نشوب مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم أسفرت عن مقتل شخص وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.

وتبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه حيث كانت قد نشبت مشادة كلامية بين ابن المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها تدخل المتهم وطعن ابن أخته عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأمكن القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.