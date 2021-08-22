تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها واستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اتخذ من منطقة أوسيم مسرحا للاتجار في مخدر الحشيش على عملائه.

أضافت التحقيقات أن قوات الأمن أعدت كمينا للمتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يستخدمه للتواصل مع عملائه.