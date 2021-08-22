تجار السموم يعترفون: كنا نستخدم سيارة فى ترويج المخدرات بالسلام

كتب- عبد الرحمن سيد

اعترف 3 متهمين لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمدينة السلام، وإنهم كانوا يستخدمون سيارة لتسهيل التنقل والتوزيع لعملائهم مع الاستعانة بالهواتف لتسهيل الإتصال بهم قبل القبض عليهم؟

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، و تم القبض عليهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية