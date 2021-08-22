انتشال جثة طالب غرق بمياه النيل في شبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بجوار شركة الكهرباء دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل بجوار شركة الكهرباء دائرة القسم.

جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى، والتى تمكنت من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص وحضور أهلية المتوفى تبين أنه يدعى "أحمد م م"، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، وقرر والد الطالب أنه فى يوم 18 أغسطس الجارى قام نجله بالنزول لمياه نهر النيل للاستحمام أسفل كوبرى دائرى المنيب بالجيزة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.