اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى حول إصابة فتاة بحادث تصادم في جسر السويس

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:00 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى حول إصابة فتاة بحادث تصادم في جسر السويس حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة إصابة فتاة "لاعبة كرة يد" بأحد الأندية، خلال عبورها الطريق في منطقة روكسى بمصر الجديدة، ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات وجروع بالغة، تم على أثرها نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما أمرت أيضا بإرسال تقرير المعمل الجنائى لقائد السيارة للتأكد من كونه متعاطى مخدرات من عدمه.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي عن اصطدام سيارة لفتاة في منطقة جسر السويس، ثبت من معاينة المباحث الأولية أن الحادث وقع بسبب سرعة قائد السيارة التي أدت إلى صدم الفتاة وإصابتها.

على الفور أنتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على قائد السيارة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.


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