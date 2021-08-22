المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لترزى بسبب حيازته هيروين في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، "ترزى" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الترويج على عملائه، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 4019 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2021، إلى يوم 3 فبراير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز من ضبط "محمد ن ح " 33 عاما ترزى مقيم قرية السلام دائرة مركز بلبيس، بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم و المضبوطات،عقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.