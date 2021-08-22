الكنيسة الأرثوذكسية تطلق ملتقى لوجوس للشباب تحت عنوان "التمتع بالجذور"

ينطلق، ملتقى لوجوس الأول للشباب برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى وذلك لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد قليل فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



ملتقى لوجوس

ومن المقرر أن يشارك فى الملتقى، الذى يحمل عنوان "التمتع بالجذور" ، مئتان من الشباب يمثلون كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، على مدار 8 أيام.

ويعقد "ملتقى لوجوس الأول للشباب" فى ضيافة وبرعاية قداسة البابا، كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر ويتم اختيارهم بمعرفة الآباء أساقفة الإيبارشيات.