اليوم السابع
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القومى للمرأة يشيد بقرار الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:37 م
القومى للمرأة يشيد بقرار الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة الدكتورة مايا مرسى
كتب محمود راغب

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يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

 ويتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوى النائب العام المصرى لتقدمه بمذكرة لنقل القاضيات للعمل بالنيابه العامة.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار النائب العام على دعمه الدائم للمرأة، مشيرة إلى أنها خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية فى النيابة العامة، مضيفة أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، مؤكدة أنها خطوة هامة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.

 

يذكر أن « المستشار النائب العام» قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».


القومى للمراه

مايا مرسى

النائب العام

المستشار حماده الصاوى

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