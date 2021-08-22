القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بزعم الحاق ذويهم بإحدى الكليات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات، بالاشتراك مع آخر وإيهامها بقدرتهما على إلحاق نجلها بإحدى الكليات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية منها ، بزعم إلحاق نجلها بإحدى الكليات زاعمان علاقتهما الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب "جارى تكثيف الجهود لضبطه".