"القابضة للكهرباء": لا يوجد إعلان تعينات بالشركة وشركاتها التابعة حاليا

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لا يوجد إعلان عن حاجتها لتعينات بالشركة حاليا ولا بشركاتها التابعة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن تداول معلومات أو أوراق غير رسمية يتم تداولها بين المواطنين على المنصات الإليكترونية.

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه فى حال وجود تعينات بالشركة القابضة أو شركاتها التابعة سيتم الإعلان عنها فى الجرائد الرسمية وعلى الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى المنصات الإليكترونية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تحمل شعار الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت هيئة المحطات النووية أعلنت أنه تم غلق باب تلقى ملفات المتقدمين لوظائف الهيئة 4 اغسطس الماضى، وجارى فرز ملفات المتقدمين واختيار من استوفوا الشروط تمهيدا لعمل الاختبارات المميكنة لاختيار الأفضل والأصلح لهذه الوظائف، وشملت المستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين للوظائف هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مميكنة وصورة المؤهل الدراسى وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور وصورة شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث أن وجدت وبيان حالة وظيفية من جهة العمل.