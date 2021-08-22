الدفاع العراقية: إصابة 3 من عناصر داعش والعثور على وكر للتنظيم

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، تدمير سيارتين وإصابة 3 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن طيران الجيش تمكن من تدمير سيارتين من نوع "بيك أب" وإصابة 3 عناصر من عصابات (داعش) في صحراء الأنبار.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت خلية الإعلام الأمني تنفيذ عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، موضحة أنها أسفرت عن العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي سلاح هاون 120 ملم وقنبلة هاون وصاروخ قاذفة.