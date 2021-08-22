الحكومة اليمنية ترفع استعداداتها لمواجهة موجة ثالثة من كورونا

أمر معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم السبت، وزارة الصحة والجهات المعنية "برفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن رئيس الحكومة دعا أيضا في اجتماع للجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التي يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في البلاد ورفع جاهزيته.

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية حتى يوم السبت إلى 7487 إصابة، توفي منها 1416 حالة بينما تعافى 4622.

وكان اليمن سجل أمس الجمعة أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا مع بدء موجة تفشي جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.