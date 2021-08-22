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الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب فلسطينية اكتساب الجنسية المصرية

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:16 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب فلسطينية اكتساب الجنسية المصرية مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار رفض طلب زينب خليل حسن خليل فلسطينية الجنسية، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها، بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعى أمنية. 

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقرره له، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نص القرار



 


فلسطين

الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

قانون الجنسية

قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

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