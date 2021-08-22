الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم 15 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تقديمها 15 منحة دراسية شاغرة كاملة وجزئية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين في خريف 2021، موضحة أن الهدف الرئيسي من تقديم هذه المنح الدراسية هو إتاحة الفرص للطلاب المتفوقين أكاديميًا الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم بالجامعة بتلقي تعليم عالي الجودة يمكنهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم في مصر والعالم.

تقول ماجدة فايق المدير التنفيذي للشئون المالية للطلاب والمنح: "ترتبط المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل أساسي بإطلاق العنان للإمكانيات وخلق الفرص للطلاب الموهوبين، فهي تجربة تحدث تطور بالغ في حياة الطلاب حيث تأخذهم في رحلة من العمل الجاد والالتزام والقدرة على التكيف، كما أنها تمهد الطريق لهم ليكونوا ناجحين ليس في دراستهم فحسب ولكن أيضًا في حياتهم العملية."

وقالت الجامعة الأمريكية فى بيان، يعد تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين الذين يحتاجون دعماً مادياً على رأس أولويات الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن حوالي 40.2 بالمئة من الطلاب يتلقون دعما ماديا من الجامعة في شكل منح دراسية كاملة أو جزئية أو دعم مادي للمصروفات، وتوفر الجامعة أكثر من 118 منحة دراسية لطلاب البكالوريوس مدعومة من قبل الأفراد أو الشركات.

وخلال الفصل الدراسي لخريف 2020، حصل أكثر من 570 طالباً على منح دراسية كاملة وجزئية، وتلقى أكثر من 1730 طالبا دعما ماديا للمصروفات.

تعد منحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية (The Public School Scholarship) التي يتم دعمها جزئياً عن طريق مشاركة الشركات والأفراد أحد أكثر برامج المنح الدراسية الناجحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث ستقدم هذه المنحة هذا العام لـ30 طالبا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فمنذ إنشاء هذه المنحة عام 1990، تخرج أكثر من 340 طالبا وطالبة من محافظات مصر المختلفة مثل القاهرة والفيوم والزقازيق وبني سويف وشبين الكوم وغيرها، وأظهر 77 بالمائة منهم تفوقاً ملحوظاً حيث حصلوا على مرتبة الشرف ومرتبة الشرف العليا. يشترط في المتقدمين أن يكونوا طلاب مصريين، حاصلين على شهادة الثانوية العامة ومتخرجين من المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) أو من مدارس النيل. يشترط أيضاً أن يكون للطلاب سجل أكاديمي متميز ويكونوا غير قادرين مادياً على تحمل مصروفات الجامعة ومستوفين لمتطلبات القبول بالجامعة.

وتعتبر منحة الجدارة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضاً فرصة متميزة لطلاب المدارس الحكومية من مختلف المحافظات المصرية الذين يمتلكون مؤهلات أكاديمية متميزة مع عدم القدرة على تحمل مصروفات الجامعة وسيتم اختيار المرشحين المؤهلين لهذه المنحة من المتقدمين لمنحة المدارس الحكومية المصرية.

هذا إلي جانب منحة الآداب الليبرالية Liberal Arts التي تقدم الجامعة من خلالها 20 منحة لتغطية جميع المصروفات بشكل كامل أو جزئي لدراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية (10 من هؤلاء الطلاب ضمن منحة طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية).

كما تتيح الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرصاً متميزة للطلاب من صعيد مصر من خلال منحة تمكين حيث تقدم الجامعة منحة تمكين الشباب لـ5 طلاب متميزين من الحاصلين على ثانوية عامة من 5 محافظات بصعيد مصر، وهى أسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج والفيوم من المدارس الحكومية والخاصة بتغطية كاملة أو جزئية لجميع مصروفات الدراسة.

بينما تقدم منحاً دراسية سنوية كاملة لخريجي المدارس الثانوية العامة والخاصة من ثماني محافظات في صعيد مصر وهي أسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج والفيوم وقنا والأقصر وأسوان للحصول على درجة جامعية في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما تقدم منحة خلف أحمد الحبتور دعم كامل للطلاب المصريين القادمين من الضواحي المصرية ويعتمد الاختيار على التفوق الأكاديمي للطالب وعدم قدرته على تحمل نفقات الدراسة.

تشمل المنح الأخرى منحة صندوق محمد بن عبد الكريم بن علي اللحيدان للمنح الدراسية والأبحاث العلمية التي توفر الدراسة بالجامعة للطلاب المتميزين غير القادرين على تحمل نفقات الدراسة في مجالات العلوم الأساسية مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والطاقة والنفط والمياه والبيئة والاقتصاد والتنمية.

وتدعم منحة أمنية عبد الله بخش خريجة الجامعة لعام 98 بشكل كامل طالبًا واحدًا يتخصص في أي مجال هندسي، حيث يعتمد الاختيار أيضًا على التفوق الأكاديمي للطالب وعدم قدرته على تحمل نفقات الدراسة.

أما عن منحة وادي دجلة للطلاب الرياضيين فهي تدعم بشكل كامل طالبًا مصريًا يُظهر تفوقا أكاديميًا متميزًا في المدرسة الثانوية وسجلًا متميزًا محليًا أو دوليًا في إحدى الرياضات التالية: كرة القدم أو الإسكواش أو كرة السلة أو السباحة أو سباقات المضمار والميدان، بالإضافة إلي منحة خريجي الجامعة الأمريكية التي تأسست عام 1983 لتوفر الدعم الجزئي لأبناء خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة المصريين والعرب ويعتمد الاختيار أيضاً على التفوق الأكاديمي للطالب وعدم قدرته على تحمل نفقات الدراسة.

كما تقدم منحة حسنة رشيد الجزئية الدعم الجزئي للمصاريف الدراسية ورسوم طالبين مصريين (ذكر وأنثى) متخصصين في أي تخصص ويجب على الطالب إثبات الجدارة الكافية والحاجة المالية التي تؤهله للمنحة.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد.