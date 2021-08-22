التصريح بدفن جثة طفل غرق بنهر النيل فى منشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفل تعرض للغرق بنهر النيل فى منشأة القناطر؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاته؛ لاستكمال التحقيقات.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عامل تعرض ابنه للغرق بنهر النيل في منشأة القناطر، وذكر أن ابنه البالغ من العمر 13 سنة طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة بنهر النيل، بمنطقة بين البحرين.

أضاف والد الطالب أنه لا يشتبه في وفاته جنائيا، وتم انتشال جثة الطفل بواسطة رجال الإنقاذ النهري، واستلم والده جثته، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بدفنه.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق بنهر النيل، بمنطقة بين البحرين بمدخل الرياح الناصري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن "ع.ف" 13 سنة طالب، غرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذذ النهري وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.