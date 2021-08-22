اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بالعياط

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:21 م
التصريح بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بالعياط قطار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها بعد سقوطها أسفل قطار بمنطقة العياط؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وذكر شهود عيان أن الضحية كانت تستقل القطار وخلال نزولها منه بالمحطة اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقال شهود عيان أن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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