اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في بولاق الدكرور

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:26 ص
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في بولاق الدكرور سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور.

وتبين أن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الجثة خالية من أي إصابات ظاهرية، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


العثور على جثة

وفاة سيدة

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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