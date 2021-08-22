الإمارات تعلن تعديل إجراءات التصدى لكورونا اعتبارا من 29 أغسطس

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات اليوم الأحد، تعميما موجها إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضحت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، حيث بات يتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 48 ساعة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد- 19.

كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد- 19، وفق حالتهم الصحية/ المرضية، على أن يلتزم الموظف بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 48 ساعة.