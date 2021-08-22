الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا الزوج ليخلو لهما الجو في شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، وذلك بعد الاطلاع على رأى فضيلة مفتى الجمهورية، بإعدام المتهمة بقتل زوجها وإعدام عشيقها شنقا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الثانية، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر علاقة غير شرعية نشأت وتطورت بينهما فتوافقت إرادتهما على التخلص من الزوج عقب تحريض الزوجة، المتهمة الثانية، للعشيق، المتهم الأول بإزهاق روح المجنى عليه والتخلص منه، فأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض (سكين) واستغل علاقته بالمجنى عليه واتصل به وقام باستدراجه لمكان غير مأهول بالمارة أو السكان بمركبة (التوكتوك) الخاص بالمجنى عليه، وما أن ظفر به حتى طعنه، فادرك المجنى عليه المكيدة فقفز محاولا الهرب.

وتابعت المحكمة، أن المتهم لحق بالمجنى عليه وكال له الطعنات بعدد ثلاثة عشر طعنة، وفقا لما أورده تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقام المتهم عقب التأكد من وفاة المجنى عليه بمكالمة المتهمة عشيقته لإبلاغها من هاتف المجنى عليه.

وبعرض المتهمة الثانية على النيابة العامة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم الأول عشيقها وتردده عليها بمنزل الزوجية خلال تواجد زوجها بالعمل خارج المنزل وأنها قد شعرت بشك زوجها فى سلوكها فى الفترة الأخيرة فخشيت من افتضاح أمرها، فقامت برسم خطة مع عشيقها بطريق الإتفاق والتحريض على قتل المجنى عليه.