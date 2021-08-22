الأربعاء المقبل.. ‎آخر موعد لمعرض وزارة التضامن "ديارنا" بمارينا

كتب ــ مدحت وهبة

يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعى " ديارنا " للحرف اليدوية والتراثية بمدينة بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالى حتى الأربعاء المقبل، لطرح منتجات الأسر المنتجة فى 12 محافظة، حيث تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات والأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

ويضم المعرض 250 عارضا على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام، وتضم 80 عارضا، وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة فى دعم الاقتصاد الوطنى تحقيقا لرؤية القيادة السياسية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى للدولة والذى يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.