الأتوبيس انقلب وإصابات بفريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق.. تفاصيل الحادث لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم " اليوم السابع " بث مباشر من داخل مجمع المستشفيات الجامعة بمحافظة المنوفية، عقب حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذى وقع فجر اليوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بقرية مصطاى التابعة لمركز ومدينة قويسنا.

وزار صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مصابى حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذى وقع فجر اليوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بقرية مصطاى التابعة لمركز ومدينة قويسنا .

وقرر محافظ المنوفية ، صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة ، مؤكداً على تسخير كل امكانيات المحافظة لخدمة المصابين ، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، وكان فى إستقباله الدكتور أحمد الصاوى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة ، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ .

حيث إطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين ، وأضاف أنه سيتابع بنفسه حالة المصابين ، وشدد على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم ، ومشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة .

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسى بحى الأسمرات ، وقع الحادث والذى أصيب خلاله 11 فرداً بكسور وجروح أثر التصادم .

وعلى الفور تم إنتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة ، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة .