اليوم السابع
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اعترافات ربع دستة أشرار: كنا بنتشعبط على المواسير وسرقنا 9 شقق بأكتوبر

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:00 ص
اعترافات ربع دستة أشرار: كنا بنتشعبط على المواسير وسرقنا 9 شقق بأكتوبر سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف 3 عاطلين تم ضبطهم، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، عن تكوينهم تشكيلا تخصص في سرقة الشقق، وذكروا أنهم اختاروا مدينة 6 أكتوبر لممارسة نشاطهم بها، نظرا لكون العديد من الشقق خالية من المقيمين بها، بالإضافة إلى سفرهم لقضاء إجازة المصيف.

وقال المتهمون الثلاثة أنهم تخصصوا في أسلوب تسلق المواسير والجدران، للتسلل للشقق وسرقتها، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف محمولة.

وأرشد المتهمون عن المسروقات، وذكروا أنهم باعوا جزءا منها، وقسموا قيمتها بينهم.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة قيام (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي، تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9) وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية.

 


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