استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، حيث أشارت إلى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك فى صرف معاشات أغسطس الجارىً وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعىُ قد أعلنت عن منح لطلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة لحصولهم على منحة دراسية جامعية كاملة فى العام الدراسى الجامعى 2021/2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.