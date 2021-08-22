اليوم السابع
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الأحد، 22 أغسطس 2021 04:03 م
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إيداع طفلة ألقتها والدتها فى الشارع بعد ساعات من ولادتها دار رعاية بالشرقية

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:53 م
إيداع طفلة ألقتها والدتها فى الشارع بعد ساعات من ولادتها دار رعاية بالشرقية دار رعاية أطفال-صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إيداع طفلة حديثة الولادة ألقتها والدتها بالشارع بعد ساعات من ولادتها إحدى دور الرعاية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بعثور عدد من أهالي منطقة سعدون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على طفلة حديثة الولادة، مُلقاة على سلم أحد المنازل بمنطقة سعدون  التابعة لدائرة قسم شرطة بلبيس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2214 إدارى قسم شرطة بلبيس.

وتبين العثور على الطفلة بعد ساعات من ولادتها، وفي يدها اليمنى سوار طبي يحمل اسم والدتها و الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة،وتبين من التحريات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى  الذى ولدت فيه الأم أظهرت أن والدة الطفلة هي من ألقتها بالشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبطها بعد ساعات من الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبس الأم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


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